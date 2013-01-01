Boydak Enerji'den şirket satın alımı

Halen 8 ayrı sektörde yaklaşık 13 bin çalışanla hizmet veren





Halen 8 ayrı sektörde yaklaşık 13 bin çalışanla hizmet veren Boydak Holding, enerji sektöründeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Boydak Enerji, Egeli Enerji Üretim A.Ş. şirketlerinin yüzde 100 hissesini bünyesine katarak, portföy büyüklüğünü 441 MW’a çıkardı.

Sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan Boydak Enerji, Genel Müdürü Gültekin Eranıl, şu bilgiyi verdi: “2012 yılının son günlerinde yapmış olduğumuz yatırımlarla birlikte, yeni yılda portföy büyüklüğümüzü 441 MW’a çıkardık. Bu çerçevede yatırımları devam eden diğer projelerle birlikte Boydak Enerji olarak 2013 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yaklaşık 100 MW kurulu gücünde 4 ayrı tesisi daha devreye almayı hedeflediğimiz 2013 yılında yatırımlarımız devam edecek.”