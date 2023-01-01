LimakPort İskenderun Limanı'ndan bölgeye

Limak tarafından 36 yıl süreyle işletme hakkı devralınan LimakPort iskenderun Limanı'ndan düzenli ROPAX seferlerini başlattı.





Limak tarafından 36 yıl süreyle işletme hakkı devralınan LimakPort iskenderun Limanı'ndan düzenli ROPAX seferlerini başlattı. LimakPort iskenderun Limanı'ndan haftada iki kez hareket ederek Ortadoğu Bölgesi'ne ulaşan ROPAX gemileriyle bölgeye ihracat yapan Türk sanayicilere ciddi bir katma değer sağlayacak.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, seferlerin başladığı Ağustos sonundan bu yana 3 ayda 5 binden fazla tır ve 3 binden fazla yolcunun hedef limanlara ulaştığını; bu seferlerin bölgedeki siyasi çalkantılar nedeniyle ortaya çıkan güvenlik zaafiyetine karşı, sanayici ve tüccar için iş sürekliliğini sağlayan alternatif ve güvenli bir yol oluşturduğunu belirtti.