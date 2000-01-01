Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
MAKİNE VE AKSAMLARI, GIDA, DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER, ORMANCILIK, KAUÇUK-PLASTİK, METAL İŞLEME, MUHTELİŞF
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Rulman alımı (Ball Bearings,Roller Bearings ve Taper Roller Bearings)
Ülke: Avustralya
Firma: NACHI PTY LTD
İlgili: Haydar Kara
Tel: 61 - (2) - 98981511
Faks: 61 - (2) - 98981678
e-posta: haydar@nachi.com.au
Web: www.nachi.com.au
Konu: Kek üretim hattı alımı
Ülke: Tunus
Firma: MOURAD BEN MOSBAH
İlgili: Mourad Ben Mosbah
Tel: 216 - 97967733
e-posta: bh.samar2009@gmail.com
Konu: Kalıp alımı
Ülke: Tunus
Firma: EQUIPAC
İlgili: Mohamed Najlaoui
Tel: 216 - 77472655
Faks: 216 - 77472655
e-posta: neo-agro-service@live.fr
Konu: Saç kurutması, saç maşası, saç kesme makinesi (hair clippers and trimmers), kişisel bakım seti (personal groomers) ve tıraş makineleri gibi elektrikli bakım ürünleri ile tost makinesi, kahve makinesi, blender, meyve suyu sıkacağı, mutfak robotu, ızgara ve ütü gibi elektrikli küçük ev aletleri ürettirecek.
Ülke: A.B.D. Firma: Global Strategy, Inc.
İlgili: David A. Warar/ CEO
Tel: +1 (407) 951 6750
e-posta: info@consultgsi.com
Konu: Firma Türkiye’den PVC profil kesme makinesi almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: Les Mains d’Or
İlgili: Helmi Abid
Tel: ++216 (21) 727 000
Faks: ++216 (74) 680 268
e-posta: nourhenn@hotmail.com
TEKSTİL:
Konu: Türkiye’den HS kodu 5509.32 olan sentetik devamsız liflerden iplikler (akrilik) ithal edecek.
Ülke: Arjantin
Firma: Imcopesa S.A.
İlgili: Miguel Angel Di Gennaro
e-posta: md@imcopesa.com.ar
Konu: Firma, gece giysisi, bayan iş kıyafetleri ve bayan palto kumaşları istiyor.
Ülke: Güney Afrika
Firma: SAWomEng
İlgili: Naadiya Moosajee
Tel: +27 (83) 3902 915
Faks: +27 (86) 6046 761
e-posta: naadiya@sawomeng.org.za
Konu: Hamile ve emzikli anneler için korseli iç çamaşırı, mayo, korse (bandaj) ve külotlu çorap istiyor.
Ülke: Rusya
Firma: BUDU MAMOY
İlgili: Inna L. NATHA
Tel: ++7 (812) 543 32 52
Faks: ++7 (812) 543 01 12
e-posta: inna@binco.ru
Konu: Yünlü kumaş (%100) alımı (takım elbise için)
Ülke: Portekiz
Firma: Dielmar SA
İlgili: Cristina Poeta
Tel: 351 - 272900900
Faks: 351 - 272906679
e-posta: cpoeta@dielmar.pt
Web: http://www.dielmar.pt/
GIDA:
Konu: Firma Türkiye’den yaş meyve/sebze ithal etmek istiyor.
Ülke: Hong Kong
Firma: GLOBAL ANDES COMPANY LIMITED
İlgili: Ms. Jessie Chan
Tel: +852 (3188) 2309
Faks: +852 (3188) 2307
e-posta: jessiechan@globalandesexport.com
Konu: Türk malı dondurulmuş gıda, şeker, sakız, bisküvi, kraker, gofret, dondurma, çikolata ve çikolatalı ürünlerin Karadağ, Kosova, Arnavutluk bayiliğini istiyor
Ülke: Karadağ
Firma: PRIMUS ELECTRONICS
İlgili: Xhaudet (Cevdet) Cakuli
Tel: ++382 (67) 300 592
e-posta: primus@t-com.me
Konu: Kuruyemiş ve kurutulmuş meyve talep ediyor.
Ülke: Yunanistan
Firma: Galip Galip
İlgili: Galip Galip
Faks: +30 (253) 1023677
e-posta: gsgalip@gmail.com
Konu: Domates tozu alımı
Ülke: G. Kore
Firma: DUKONG CO. LTD.
İlgili: Jinhee Lim
Tel: 82 - (31) - 7046070
Faks: 82 - (31) - 7046090
e-posta: jıny2547@daum.net, jiny2547@hanmail.net
Konu: Nişasta alımı
Ülke: G. Kore
Firma: S&J CORPORATIONS
İlgili: Y.N.Shin
Tel: 10 - (5710) - 1612
e-posta: ynshin49@naver.com, ynshin8475@gmail.com
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER:
Konu: Çelik kapı alımı
Ülke: Mısır
Firma: ELNASR FOR IMPRT & EXPORT
İlgili: Ahmed Hafez
Tel: 2 - 1003881815
Faks: 2 - (2) - 27866609
e-posta : elmoaz2000@hotmail.com
Web: Elnasr-egypt.com
ORMANCILIK:
Konu: Yılbaşı için 150 bin adet çam ağacı (boyu: 1-2 m.– Weihnachtsbaum)
Ülke: Macaristan
Firma: KMY TRADE Kft.
Tel: ++36 (70) 555-9554
Faks: ++36 (20) 419 2199
e-posta: kmytrade@gmail.com
KAUÇUK-PLASTİK:
Konu: Siyah alçıpan vidası, galvanizli ahşap vidası, galvanizli kancalı vida, çekmece kulpu ve su hortumu ithal etmek istiyor.
Ülke: A.B.D.
Firma: Gold Cup Logistics Summit NJ
Tel: +1 (908) 4185865
Faks: +1 (279) 0313
e-posta: www.goldcuplogistics.com
METAL İŞLEME:
Konu: Türkiye’de metal işleme (metalworking) alanında tedarikçi firma arıyor.
Ülke: Lüksemburg
Firma: Lüksemburg Ankara büyükelçiliği
İlgili: Esra Uyanusta-Misrahi
Tel: ++90 (312) 459 14 00
Faks: ++90 (312) 436 50 55
e-posta: esra.misrahi@mae.etat.lu
MUHTELİF:
Konu: Nijerya’nın başkenti Abuja'da Organize Sanayi Bölgesi yatırımına katılımcı arıyor.
Ülke: Nijerya
Firma: Zeberced Ltd.
İlgili: Mr. Tibethan Memişoğlu (koordinatör)
Tel: +90 (212) 4382348
Faks: +90 (212) 4382966
e-posta: tibethan@zeberced.com
Konu: Tuz, baharat, şifalı otlar ve ambalaj (carton/plastic/PET) malzemesi alımı
Ülke: Portekiz
Firma: SANUSCHOICE
Tel: 351 - 962844777
e-posta : marketing@sanuschoice.pt
Web: http://www.sanuschoice.pt/
MUHTELİF
Konu: Baharat, paketleme malzemesi, kuru üzüm, çay ve gıda ürünlerinde kullanılan aroma alımı
Ülke: Venezuela
Firma: Alfonzo Rivas & Cia.
İlgili: Silio Romero
Tel: 58 - (212) - 7009000
Faks: 58 - (212) - 9933884
e-posta : sromero@alfonzorivas.com
Web: www.alfonzorivas.com
Konu: Çelik yapı ve inşaat malzemeleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: FAIK COMPANY
İlgili: MS, Mariam
e-posta: mariam@faik.com
Web: www.faik.com