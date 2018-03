Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje





MAKİNE VE AKSAMLARI:

Konu: Makine, ekipman ve hizmet alımı

Ülke: Sudan Firma: Rida Development Co.Ltd

Tel: 249-(912)-324498

Web: www.ridamining-sd.com

E-posta: awad@ridamining-sd.com



Konu: Tahin helva makinası alımı

Ülke: Tunus

Firma: Sotrapa

İlgili: Boutheina Ben Yaghlene

Tel: 216–22254456 Faks: 216-71398698

E-posta: saeg_tn@hotmail.com



TEKSTİL:

Konu: Döşemelik kumaş ve tekstil alımı

Ülke:Tunus

Firma: YASSINE MASMOUDİ

Tel: 216-20873555

E-posta: crt.sfax@gmail.com



Konu: Pamuklu iç giyim, pantolon, gömlek, gecelik ve bornoz alımı

Ülke: RUSYA

Firma: Bumagacity Ltd

İlgili: Lulia Koch

Tel: 7495-7249298

E-posta: bum-s@mail.ru

Web: www.bumagacity.ru



ORMAN ÜRÜNLERİ:

Konu: Okul mobilyası alımı

Ülke: Mısır

Firma: ARAB CENTER FOR CONSULTATİONS

İlgili: Osama El Rafee

Tel: 2-1144437078

Faks: 2-(2)-26320217

E-posta: arabconsultaions@yahoo.com



Konu: Bebek bezleri alımı

Ülke: Mısır

Firma: HIGH QUALİTY

İlgili: Hesham Karam

E-posta: egyptpampers@yahoo.com



DERİ VE MAMULLERİ:

Konu: Deri ürünleri alımı

Ülke: Mısır

Firma:AMAN TRADİNG

İlgili: Abdalahad Elkhawaga

Tel: 2-1003350193 Faks: 2-(2)-37481066

E-posta: abdel-ahad@aman-eg.com



KİMYEVİ MAMULLER:

Konu Kozmetik alımı

Ülke: Mısır

Firma: M.A.C

İlgili: Dalia Rabee

Tel: 2-(2)-24147612 Faks: 2-(2)-24193805

E-posta: mac@mailmac.net



HALI:

Konu: Halı alımı

Ülke: Mısır

Firma: Mina Carpet

İlgili: Atef Hosny

Tel: 2–1222146368

E-posta: minacarpet2@yahoo.com



BAKLİYAT:

Konu: Kuru sarı bakla/fasulye ve kuru yeşil bakla/fasulye alımı

Ülke: Hong Kong

Firma: SUNRISEIMP. &EXP. (HK) LTD.

İlgili: Ms.Ho

Tel: 852-27352744 Faks: 852-27354472

E-posta: tsunrise@biznetvigator.com



ET VE MAMULLERİ:

Konu: Paketlenmiş tavuk eti alımı

Ülke: Umman

Firma: LAURAN COMPANY

İlgili: Adham Coutry

E-posta: adhamcoutry@gmail.com



YAŞ MEYVE-SEBZE:

Konu: İncir alımı

Ülke: Hong Kong

Firma: BODYGEM HEALTH LTD.

İlgili: Ellen Wong

Tel: 852-35763133

E-posta: ellen@bodysos.com



ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERİ:

Konu: Cam eşya alımı

Ülke: Çin

Firma: FBC HOLDINGS LIMITED

İlgili: Jong Kim

Tel: 86 - () - 18621014185

E-posta: jong@fbchl.com



OTOMOTİV VE YAN SANAYİ:

Konu: Akü alımı

Ülke: İsrail

Firma: Mahmut Günay

Tel: 972-(52)-6797332



GIDA:

Konu: Zeytin yaprağı alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: Mir İnternational

Tel: 82-(2)-4093114

Faks: 82-(2)-5890065

E-posta: mirjskim@gmail.com



SU ÜRÜNLERİ:

Konu: İstiridye alımı

Ülke: Kanada

Firma: VANCOUVER INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD

İlgili: Duff Hu

Tel: - (604) - 3703 Faks:-(604)-3708

E-posta: duffh88@gmail.com



MADEN:

Konu: Kaolin kili, potaş feldspar ve albit alımı

Ülke: Çin

Firma: FOSHAN NADE EXQUISITE WORKS SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

İlgili: Aliang Zheng

Tel: 86-757-86699629 Faks: 86-757-86699629

E-posta: nade@188.com

Web: www.nadenet.com



MUHTELİF:

Konu: Otel ve mutfak ekipmanları olarak streçler, plastik poşetler, kürdan, şekerlemeler alımı

Ülke: Kamerun

Firma: Zumi Sarl

İlgili: Tamla Michelle

SMS: +237 70273764-99946058

Tel: 237-(33)-107871

E-posta: michdjoko@yahoo.fr



Konu: Ortopedik splint alımı

Ülke: Tunus

Firma: ESPACE MEDICAL

İlgili: Lotfi Chaabouni

Tel: 216-74247747 Faks: 216-74247748

E-posta: espamed.cl@planet.tn



Konu: Termos ve makarna alımı

Ülke: Uruguay

Firma: OPRUMIN SA

İlgili: Victor Vaquez

Tel: 958-(2)-2007040

Web: http://oprumin.com/

E-posta: importacionesoprumin@adinet.com.uy