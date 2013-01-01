LETONYA
Girişimcilerimiz için fırsatlar sunan bir platform
Letonya, AB üyeliğinden sonra eriştiği kriterlerle Avro Bölgesi’ne girmeyi de başardı ve stratejik bir konum elde etti. Ülkenin 2.26 milyon nüfusu şu etnik bileşenlerden oluşuyor: Yüzde 59.3 Leton, yüzde 27.8 Rus, yüzde 3.6 Beyaz Rus, yüzde 2.5 Ukraynalı, yüzde 2.4 Leh, yüzde 1.3 Litvanyalı. Etnik zenginliği Letonya’ya Avrupa’nın kültür merkezlerinden biri olma özelliği kazandırıyor.
Letonya’da nüfusun yüzde 68’i kentte ve yüzde 32’si kırsal alanda yaşamaktadır. Orta gelir düzeyinin üstüne çıkmış ve kişi başı milli gelir ülkede 19.213 dolara ulaşmıştır.
En hızlı büyüyen Avrupa ülkesi
Yüzde 4.5 büyüme oranıyla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi de olan Letonya’da ekonomiye büyük ölçüde özel sektör hakimdir. Ekonomideki büyümenin itici gücünü emlak ve hizmet sektörüne sağlanan dış krediler oluşturmuştur. GSYİH 2013 yılında 30.434 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014-2018 yılları arası için ekonomik büyümenin yıllık ortalama yüzde 4.5 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Letonya küçük bir ülke olmakla birlikte binlerce göl ve yüzlerce kilometre uzunluğunda çam ormanları ile kaplıdır. Ülkenin yüzde 44’ü ormandır ve son derece gelişmiş bir ağaç ve kereste sanayisine sahiptir. Letonya’nın geliştirdiği bir diğer sektör ise transit hizmetleridir. Sanayide mekanik ve elektronik ürünlerin üretimi geniş yer tutar. Ülke, makine, ilaç ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda ciddi bir birikime sahiptir. Sınai üretimin büyümenin itici gücüne dönüştürülmesi Letonya hükümetinin temel politikasıdır.
Türk yatırımcı açısından Letonya
Türk girişimci Letonya’ya öncelikle bir konsepte bağlı olarak ilgi göstermelidir. Çünkü Letonya, Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine yakın olan bir konumdadır. Bu anlamda geniş pazarlara geçiş yapmak adına önemli bir platformdur.
Doğrudan yabancı yatırımlar Letonya’nın ekonomik kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Çünkü ülkenin yabancı yatırımı cezbeden sağlam bir altyapısı vardır. Dünya Bankası kriteri olan ‘İş yapılabilir ülke’ değerlendirmesinde Letonya dünya üçüncüsüdür. Letonya'da şirket kurulumu sadece bir gün alır.Ayrıca ülkede yatırımcılar için farklı alanlarda teşvikler mevcuttur.
Vergi teşviklerinin sunulduğu özel ekonomik bölgeler bulunmaktadır. Araştırma-geliştirme faaliyetleri kolay erişilebilir fonlarla desteklenmektedir. Benzeri AB teşviklerine Letonya’dan erişim imkanı da geniştir. Belirli projelere sağlanan devlet kredi güvenceleri ve yine belirli projelere sağlanan Leton ve AB kaynaklı kredilere erişim de mümkündür.
Türk girişimci için Leton işadamlarıyla birçok konuda beraber çalışma potansiyeli mevcuttur. Yatırım veya ortak çalışma gerçekleştirilebilecek sektörlerin başında ağaç ve kereste sanayi, eğitim, turizm ve tekstil alanları gelmektedir. Ayrıca Letonya’nın jeopolitik konumu ve AB üyeliği nedeniyle Türk girişimci için yaratılabileceği alternatif fırsatlar da geniştir.
Türkiye-Letonya ticareti
Letonya ile Türkiye’nin ticaret ve işbirliği hacmi yıllık 300 milyon dolar civarındadır. Yoruma muhtaç bir düzeydir bu.
İlişkiler son 10 yılda başlamıştır. Leton işadamlarının Türkiye’de kişi başına yatırımı 1.13 dolar, Türk işadamlarının da Letonya’da kişi başına yatırımı 2.5 dolardır. Aynı ilişkiye Hollanda-Türkiye diye baktığımızda bunun 700 katı bir rakam çıkar karşımıza.Letonya tarafından, yabancı yatırımcının ilgisini çekmesi arzu edilen başlıca sektörler ulaştırma, altyapı, gıda, kerestecilik, makine mühendisliği ve ilaç sanayidir.
Ticaretimizin ürün yapısı
Letonya’ya ihraç potansiyeli olan Türk ihraç mallarına baktığımızda aşağıdaki ürünler öne çıkıyor:
Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz: Yaş meyve sebze, Şekerli ve çikolatalı mamuller, Konserve sebzeler, Bisküvi, Hazır hayvan yemleri
Sanayi ihraç potansiyelimiz: İlaçlar, Oto ana ve yan sanayi, Ambalaj, Hazır giyim, Kozmetik, Beyaz eşya, Makineler, Mobilyalar, Medikal ürünler, İnşaat malzemeleri.
Fırsatlar geniştir
İki ülkenin gelişen ilişkileri umut vericidir. Ticaret hacmini her yıl ortalama yüzde 20 artırmanın imkanları mevcuttur. 2013’te Türkiye’ye gelen Letonyalı ziyaretçi sayısı 55 bini geçmiştir. İki ülke birbirini yakından tanımaya istekli gözükmektedir.
Ayrıca Yabancı Yatırımcı Konseyi ile Yatırım ve Kalkınma Ajansı ülkedeki yeni iş olanakları hakkında yabancı yatırımcılara aşağıdaki web adresinden gerekli bilgileri sağlamaktadır:
(http://www.liaa.gov.lv/eng/home/news/)
YARARLI ADRES
TC Riga Büyükelçiliği
Posta adresi: A.Pumpura iela 2, Riga, LV-1010 Latvia.
Tel: 00 371 6 782 16 00
Faks: 00 371 6 732 03 34
E-Mail: embassy.riga@mfa.gov.tr
Facebook: http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/pages/Turkish-Embassy-Riga/149330591838160?bookmark_t=page
Twitter Adres: https://twitter.com/#!/EmbassyRiga
Murat budak
lleletonyaletonya çok güzel bir ülke vizede imkanim olsa oraya güzel bir lokanta açmak istiyorum yetkililere arz ederimcevapla