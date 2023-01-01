Aris Park Residence

Beylikdüzü'nde her biri 14 katlı 3 blok





Aris Park Residence Beylikdüzü'nde, her biri 14 katlı 3 bloktan oluşan toplamda 267 lüks daireye sahip bulunuyor. Proje deniz manzaralı ve şehrin gürültüsünden uzak. Aris Park Residence sosyal tesisleri kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, buhar odası, yoga odası, plates odası, çocuk oyun odaları, bay & bayan soyunma odaları ve duş kabinleri gibi imkanları bulunan projenin özellikli bir katma değerini teşkil ediyor. Erken teslim edilmesi planlanan daireler için anlaşmalı bankalardan kullanılacak konut kredisinin yanısıra şirket bünyesinde de vade imkanı sunan Aris Park, ayrıca kişiye özel esnek ödeme seçeneklerini de sunuyor.