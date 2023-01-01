GölMahal Villaları

Lüks yaşamın yeni adresi GölMahal Villaları





GölMahal Villaları, sosyal tesisi ile de fark yaratıyor. Yalçınlar Group tarafından Büyükçekmece’de inşaatı devam eden GölMahal Vilları’nda yapılan sosyal tesisten elde edilen gelir, site giderlerini düşürecek. GölMahal Villaları’nın işletmeye kiraya verilecek sosyal tesisi, site sakinlerinin dışında, dışarıdan kullanıma da açık olacak. Kapalı ve açık yüzme havuzu, fitness ve spa merkezi, restaurant, sauna, hamam ve buhar banyosunu içinde barındıracak tesis, hem verdiği hizmetlerle hem de getirisi ile site sakinlerinin vazgeçilmezlerinden biri olacak. GölMahal Villaları, 92.470 metrekarelik bir alanda sadece 38 özellikli villadan oluşuyor. İlk etabı 2013 Haziran’da, teslim edilecek olan Gölmahal Villaları’nda rüzgarın, suyun, güneşin ve havanın gücünü kullanıyor. Villalar ‘Akıllı ev’ otomasyon sistemine sahip.