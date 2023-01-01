Nissa İnşaat

Nissa O2 Residence'ın kişiye özel kolaylıkları





Nissa inşaat, yıl biterken hayata geçirdiği kampanya ile konut yatırımcıları için yeni yılda yeni bir yaşamın kapılarını aralıyor. Kampanya süresince, Nissa O2 Residence'ın konforlu dünyasından yararlanmak isteyenlere, kişiye özel ödeme planları sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyenler için ise herhangi bir faiz uygulanmadan, yüzde 30 peşinatla bir yıllık özel bir ödeme takvimi hazırlanıyor. Türkiye iş Bankası'nın tamamlama garantörlüğü altında olan Nissa O2 Residence 230 konuttan oluşuyor, projede 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Satışları yüzde 55 oranında tamamlanan proje Bahçeşehir bölgesinin en yüksek binası olma özelliğini de taşıyor.