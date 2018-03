Via Port Venezia

Via Properties&Gürsoy Yatırım Ortaklığı’nın Gaziosmanpaşa’da inşa ettiği konut projesi Via Port Venezia’da KDV oranı yüzde 1 olarak devam ediyor. Faiz oranı da 0.65’e düştü. En küçüğü 45, en yükseği 51 katlı toplam 5 kulenin bulunduğu Via Port Venezia’da konut, AVM ve ofis birarada… Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Via Port Venezia, 82 bin m2’lik arazi üzerine kuruluyor. Mimari konseptini Venedik’ten alan Via Port Venezia; 200 mağazalı açık hava alışveriş merkezi ve 60 bin m2’lik alana sahip modern ofis etaplarından oluşuyor. Via Port Venezia’da daire tipleri 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak değişirken daire büyüklükleri ise 61 m2’den 244 m2’ye kadar çeşitlilik gösteriyor.