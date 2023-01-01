IBM Türk Genel Müdürü

IBM Türk’ün yeni Genel Müdürü Isabel Gomez Cagigas oldu.





2003 yılından bu yana IBM bünyesinde görev yapan Isabel Gomez Cagigas, Başta telekom, kamu, sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş satış tecrübesine sahip. Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan Cagigas daha önce de SPGIT (İspanya, Portekiz, Yunanistan, İsrail, Türkiye) Kamu Sektörü bölümünde Küresel Teknoloji Hizmetleri Liderliği ve SPGIT Telekom ve Medya Sektörleri Liderliği görevlerini yürütmüştü.