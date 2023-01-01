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Orkun Oğuz

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı



Akbank'ta yeni kurulan Direkt Bankacılık işbiriminin Genel Müdür Yardımcılığı'na Orkun Oğuz atandı. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve University Of Georgia-ABD'de işletme (MBA) yüksek lisans derecesine sahip Orkun Oğuz, Akbank'a katılmadan önce  FedEx'de (Memphis, TN, ABD) ve en son ABD ofisi yöneticiliği olmak üzere  uzun yıllar Peppers & Rogers Group'ta Yönetici Ortak olarak, Bankacılık ve Finansal Hizmetler konularında danışmanlık yapmakta idi.

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