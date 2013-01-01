Levis 2013

2013 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu sunuldu





Levi's® 2013 ilkbahar/Yaz Erkek koleksiyonu sunuldu. Hindistan kültüründen esinlenerek hazırlanan, Levi's® 2013 ilkbahar/Yaz erkek ve kadın koleksiyonlarında renkler, baskılar ve desenler ön planda yer alıyor. Koleksiyon geri dönüşümlü iplikler, farklı apre-boya teknikleri ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile üretildi.

Erkek koleksiyonunda baştan ayağa kişiye özel dikilmiş gibi görünen ürünler hazırlanırken kadın koleksiyonunda kadın ruhunun doğallığı, asaleti, sınırları, neşesi ve gücü öne çıkarıldı.