Türkiye'nin en eski rock gruplarından Işığın Yansıması

Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım





Türkiye'nin en eski rock gruplarından Işığın Yansıması, 10 yıllık aranın ardından "Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım" adını taşıyan beşinci albümünü çıkardı. Grubun yeni albümünde Afşar Timuçin, Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık, Özcan Yurdalan ve Paul Éluard gibi şairlerin dizeleri rock motifleriyle buluşuyor. Albüme ismini veren şarkı ise Mevlana'nın ölümsüz dizelerini Işığın Yansıması'nın müziğiyle biraraya getiriyor.