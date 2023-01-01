Audi

Audi’den RS 7 Sportback





Audi, yeni modeli RS 7 Sportback ile estetik tasarım, ilerici teknoloji ve etkileyici sportifliği bir araya getirdi. Birçok etkileyici özelliğin buluştuğu geniş beş kapılı coupe RS 7 Sportback, büyüleyici bir yapıya sahip. Twin-turbo V8 motor, 5.700-6700 d/d aralığında 560 hp gibi olağanüstü bir güç üretimi sunuyor. Aynı motor, 1.750-5.500 d/d aralığında 700 Nm sabit tork üretiyor. RS 7 Sportback 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşabiliyor. Audi, standart konfigürasyonunda, maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırıyor. Bu performansa rağmen, serisinin bu en yeni modeli, 100 km’de yalnızca ortalama 9,8 litre yakıt tüketiyor. Bu rakam, inovatif ısı yönetim sistemi gibi teknolojiler sayesinde gerçekleşiyor.

