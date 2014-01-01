Chevrolet

Stingray’in Dönüşü: 2014 Chevrolet Corvette





Chevrolet, yeni Corvette Stingray ile modern performansı yeniden tanımlıyor. İkonik Stingray; teknoloji, tasarım ve performansı mükemmel bir dengeyle bir araya getiriyor. 2014 Chevrolet Corvette Stingray en güçlü standart model olarak öne çıkıyor. Yeni model 450 beygir gücünde (335 kW). Ayrıca 2014 Chevrolet Corvette Stingray 0’dan 100km’ye dört saniyeden kısa sürede ulaşmasıyla farklı. Modelin şimdiye kadarki en yüksek yakıt verimliliğine sahip Corvette olması ve tüketimi 26 mil/galon olan önceki modelden daha az yakıt tüketmesi bekleniyor.