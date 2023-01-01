Hyundai

Hyundai: “HCD-14 Genesis”





Hyundai, 2013 yılına hızlı bir giriş yaptı. Son olarak “HCD-14 Genesis” konseptiyle gelecek hakkında ipuçları sunan Hyundai, modern premium felsefesine bir kez daha ağırlık verdi. Akıcı hassas bir tasarıma sahip olan yeni “HCD-14 Genesis” konsepti sıvı-metal tasarım dilini yansıtıyor. İşçilik kalitesinin gelişimini de gözler önüne seren bu konsept, cesur bir gövdeye ve özellikle ön kısımda oldukça dikey bir ızgaraya sahip. Yan görünüm siluetine bakıldığındaysa klasik spor sedan formunu arka tarafa doğru ilerlediğinde coupe ile birleştiren bir ambiyans hakim.