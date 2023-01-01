Yeni Audi S3 Sportback

Yenilenmiş S3 Sportback modeli ile Audi yakıttan tasarrufa odaklandı





Audi, tamamen yenilenmiş S3 Sportback modelini sundu. 280 hp güce ve 380 Nm torka sahip yeni S3 Sportback, 100 km’de sadece 6.9 litre yakıt tüketiyor. Önceki modelle tek ortak noktası motorunun 1.984 cc’lik silindir hacmi. Yenilenen 2.0 TFSI motor 280 hp güç ve 380 Nm’lik azami tork üretiyor. Etkileyici bir sese sahip yüksek performanslı 2.0 TFSI motor sürücünün isteklerine anında cevap veriyor. Altı vitesli S tronic ile donatıldığında S3 Sportback sıfırdan 100 km/saat hıza sadece 5,0 saniyede çıkıyor.