The Marmara Taksim farkı

Toplantı ve balolarınız için The Marmara Taksim yenilendi...





The Marmara Taksim’in dünya çapında birçok çarpıcı projenin sahibi Dan Kwan imzası taşıyan toplantı odaları ve balo salonları, konuklarına kusursuz hizmet sunmaya devam ediyor. En ileri teknoloji altyapısına sahip, üç break out ve beşe bölünebilen The Marmara Meeting Center katı, kusursuz toplantılara ev sahipliği yapıyor.

The Marmara Taksim 2 balo salonu, 35- 450 metrekare arasında değişen ölçülerde 19 toplantı salonu ile İstanbul’un toplantı ve organizasyon merkezi olma özelliği taşıyor.