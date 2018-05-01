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01 Mayıs 2018 Salı 08:37
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Fiat’tan otomobille sürücüyü birbirine bağlayan teknoloji

Fiat, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan yeni teknolojisiyle müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Fiat'tan otomobille sürücüyü birbirine bağlayan teknoloji
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Türkiye’de otomobil kullanıcılarının alışkanlıklarını ve araçlarıyla olan ilişkisini değiştirecek bağlanabilirlik teknolojisi ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ ile Fiat kullanıcıları artık akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla otomobillerine uzaktan bağlanabileceği gibi birçok ayrıcalıklı özelliğe de kolayca erişebilecek. Uygulama ile uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunabilecek. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, uygulamanın  otomobile takılan bir cihaz ve SIM Kart ile aktif hale geldiğini belirtti.

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Fiat Yol ArkadaşımFiat ConnectFiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç
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