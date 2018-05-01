01 Mayıs 2018 Salı 08:37

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Philips Aydınlatma, ‘Hue Arkadaşları’ ile akıllı anahtar pazarına girdi

Philips Aydınlatma, Hue’nun Arkadaşları (Friends of Hue) programına dahil olan Feller, Niko ve Vimar gibi önde gelen aydınlatma kumandası üreticileri ile Hue ekosistemine tam entegre olan akıllı aydınlatma anahtarlarını piyasaya sunuyor.