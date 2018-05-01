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01 Mayıs 2018 Salı 08:37
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Philips Aydınlatma, ‘Hue Arkadaşları’ ile akıllı anahtar pazarına girdi

Philips Aydınlatma, Hue’nun Arkadaşları (Friends of Hue) programına dahil olan Feller, Niko ve Vimar gibi önde gelen aydınlatma kumandası üreticileri ile Hue ekosistemine tam entegre olan akıllı aydınlatma anahtarlarını piyasaya sunuyor.

Philips Aydınlatma, ‘Hue Arkadaşları' ile akıllı anahtar pazarına girdi
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Philips Hue ekosistemi için tasarlanıp geliştirilen çeşitli duvar anahtarı modelleri; Hue anahtarları, Philips Hue lambaları açıp kapatacak, parlaklığını ayarlayacak ve favori sahneleri yeniden yaratacak. Philips Aydınlatma Hue’nun Arkadaşları Ürün Yönetimi Bölümü Başkanı Evert Schaeffer, bu akıllı anahtarların ilk grubunun 2018’in 4. çeyreğinde satışa sunulmasının planlandığını anlattı.

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Philips AydınlatmaHue ArkadaşlarıFriends Of Hue
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