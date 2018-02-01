Samsung’dan dünyanın ilk modüler 146-inç MicroLED TV’si “The Wall”

Samsung’un ekran teknolojisindeki son yeniliklerle birlikte gelen modüler, kendinden ışık yayan MicroLED 146-inç TV, televizyonun bir yandan üstün izleme deneyimi sağlarken bir yandan da merkezi bağlantılı smart hub yaklaşımıyla günlük yaşamı zenginleştiren bir imkana nasıl evrildiğini gösteriyor. Renk filtresi veya arka aydınlatma kullanımını ortadan kaldırmasına rağmen izleyiciye ulaşılmış en yüksek kalitede seyir deneyimini sunan MicroLED ekran teknolojisi, ışık kaynağının kullanım ömrünü uzatıp güç tüketimini azaltırken dayanıklılığı ve verimliliği zirveye çıkararak geleceğin ekran teknolojisinin standartlarını da yeniden belirliyor.