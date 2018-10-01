TP-Link’ten Hibrid Ev WiFi Sistemi

Daha önce Mesh teknolojili modelleri satışa sunulan Deco ailesinin yeni üyesi Deco P7, “powerline” özellikli hibrid bir ürün. Güçlü ve kesintisiz bir ev WiFi’ını kolayca oluşturan Deco P7, yüzden fazla cihazı WiFi’ya bağlayabiliyor ve powerline teknolojisiyle elektrik hattını kullanarak evin her noktasına WiFi ulaşmasını sağlıyor. Ürün, elektrik hattını internet ağına dönüştüren powerline teknolojisiyle priz olan her yere WiFi sinyallerinin kesintisiz ve güçlü ulaşmasını sağlıyor. Akıllı telefonlardan kolayca Deco’lar ve ev WiFi sistemi yönetilebiliyor.