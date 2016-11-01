﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Kasım 2016 Salı 08:31
Bu haber 8857 kez okundu.

4. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri için son başvuru 21 Kasım’da

Sektörün yenilikçi markalarından Yurtbay Seramik’in Yapı-Endüstri Merkezi işbirliğiyle düzenlediği ‘4. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’ne başvurular devam ediyor.

4. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri için son başvuru 21 Kasım'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
“Seramik Karo Tasarımı” alanında, “Kaos ve Düzen” temasıyla düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi: 21 Kasım 2016. Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere açık olan yarışmaya ekip ya da bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Ekip başının belirtilen disiplinlerden olması koşuluyla diğer ekip üyelerine farklı disiplinlerden olma imkanı sağlanıyor.
Birincinin 10.000 TL, ikincinin 7.500 TL, üçüncünün 5.000 TL ile ödüllendirileceği yarışmada ayrıca, üç öğrenciye 1.000 TL'lik eşdeğer mansiyon ödülü verilecek. Yarışmanın birincisine para ödülünün yanısıra UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda Yurtbay Seramik Standı’nda tasarımının üretilerek sergilenmesi imkanı sağlanacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri4 Zeki Yurtbay Tasarım ÖdülleriYurtbay SeramikUNICERA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi verecek İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi...
Huawei’den Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine eğitim Huawei’den Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine...
Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın birincisi YTÜ’lü Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın birincisi...
İTÜNOVA, su kaynaklarının temizlenmesinde kamuya rehberlik edecek İTÜNOVA, su kaynaklarının temizlenmesinde kamuya...
Aksigorta’dan yetenekli gençlere staj imkanı Aksigorta’dan yetenekli gençlere staj imkanı
Milli ve yerli teleskop için güçbirliği Milli ve yerli teleskop için güçbirliği
Yukarı Çık

İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi...
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde “Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi Programı”nı...

Haberi Oku