4. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri için son başvuru 21 Kasım’da

“Seramik Karo Tasarımı” alanında, “Kaos ve Düzen” temasıyla düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi: 21 Kasım 2016. Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere açık olan yarışmaya ekip ya da bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Ekip başının belirtilen disiplinlerden olması koşuluyla diğer ekip üyelerine farklı disiplinlerden olma imkanı sağlanıyor.



Birincinin 10.000 TL, ikincinin 7.500 TL, üçüncünün 5.000 TL ile ödüllendirileceği yarışmada ayrıca, üç öğrenciye 1.000 TL'lik eşdeğer mansiyon ödülü verilecek. Yarışmanın birincisine para ödülünün yanısıra UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda Yurtbay Seramik Standı’nda tasarımının üretilerek sergilenmesi imkanı sağlanacak.