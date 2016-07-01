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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Temmuz 2016 Cuma 08:36
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Allianz Türkiye, Anadolu’da üniversite öğrencileriyle buluşuyor

Allianz Türkiye, iş dünyası ile üniversiteleri biraraya getirmeye devam ediyor.

Allianz Türkiye, Anadolu'da üniversite öğrencileriyle buluşuyor
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Allianz Türkiye koordinasyonu, üniversiteler ve yerel yönetimlerin desteğiyle gerçekleştirilen “Gençlerle güçlü ve güvenli yarınlara” Projesi, Konya ve Kayseri’nin ardından Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Gaziantep Üniversitesi’nden ve Gaziantep çevresinden öğrenciler ve öğretim görevlileri katıldı. Panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan üstlenirken Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin, Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Okan Özdemir, İşe Alım Müdürü Nurtaç Denton ve Teknik UW ve Riziko Kontrol Grup Başkanı Ceyhun Eren öğrencilerin iş hayatına ve kariyer gelişimlerine yönelik soruları yanıtladı.
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