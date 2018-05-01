Arçelik Perakende Akademisi ilk mezunlarını verdi

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Perakende Akademisi ile amacımız, dönüşüme öncülük eden bayi ve satış ağımızın küresel trendler doğrultusunda en üst seviyede bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlayarak tüketicilerimize mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmaktır. Perakende Akademisi eğitimleri, satışlara da olumlu yansıyor. Eğitim programını tamamlayan yetkili satıcılarımızın büyüme oranı ortalamasının, tamamlamayanlara kıyasla yüzde 9 daha fazla olduğunu tespit ettik” dedi. Arçelik Perakende Akademisi’nde 2017 yılında 130’dan fazla oturum gerçekleştirildi.