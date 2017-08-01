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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:36
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Enerjisa İTÜ Çekirdek ile girişimcileri destekliyor

Enerjisa, enerji sektöründe geliştirilecek projeleri desteklemek amacıyla İTÜ ARI Teknokent Çekirdek ile işbirliği gerçekleştirdi.

Enerjisa İTÜ Çekirdek ile girişimcileri destekliyor
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Enerjisa, Kasım ayında gerçekleştirilecek 6’ncı “Big Bang” yarışmasında başarılı girişimlere “Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” verecek ve toplam 300.000 TL’lik ödül dağıtacak. Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, enerji sektörünün geleceğin şekillenmesinde stratejik ve lokomotif konumda olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de enerji sektörü hızla gelişiyor ve birçok yeni ve inovatif fikri hayata geçirmeye olanak sağlıyor” dedi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Deniz Tunçalp, “Türkiye’nin başlangıç aşamasındaki en iyi girişimcilerini bulup, onları daha da geliştirip, daha kapsamlı işler yapmaları için kurumsal firmalarla ve yatırımcılarla bir araya getiriyor, destekliyoruz” diye konuştu. 
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