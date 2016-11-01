01 Kasım 2016 Salı 08:31

Bu haber 8977 kez okundu. Milli ve yerli teleskop için güçbirliği Bir grup bilim insanı bir ilke imza atarak milli ve yerli tasarıma sahip teleskop projesinin startını verdi ve üretimi başladı.

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi ile 4 metre çaplı hem görsel hem de kırmızı ötesi bölgede gözlem yapabilme kabiliyetine sahip DAG teleskobu ve kubbesinin geliştirilmesi projesinde imzalar atıldı. Atatürk Üniversitesi’nden Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak ve FMV Işık Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Onur Keskin’in yer aldığı proje sayesinde, HUBBLE Uzay Teleskobu’ndan yaklaşık 7 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip yerli tasarıma sahip bir teleskobun 2019 yılı sonlarında hayata geçeceği öngörülüyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Erzurum Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde ve sahipliğinde, FMV Işık Üniversitesi’nin de üreteceği Adaptif Optik Sistemi ile hayata geçirilecek olan ‘Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu’ tamamlandığında, Avrupa'daki en yüksek çözünürlüklü astronomik gözlem cihazı olacak.