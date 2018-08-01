“Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi” açıldı



Netkent 2025 yılında 325 milyar USD büyüklüğe ulaşacağı öngörülen küresel e-öğrenim pazarının bölgedeki en önemli oyuncusu olarak, yeni mesleklere açılmak, kendine ikinci bir fırsat vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak isteyen bugünkü meslek insanlarına yeni bir hayat vaat ediyor. Toplam 50 milyon Euro yatırım hedefiyle faaliyete başlayan üniversite, özellikle son 5 yıldır hızlı bir büyüme kaydeden e-öğrenim pazarının en önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyor.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin Rektörlüğü’nü Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman yapacak. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor. Bu fakültelere bağlı bölümler ise İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği.