Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin Rektörlüğü’nü Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman yapacak. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor. Bu fakültelere bağlı bölümler ise İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği.
“Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi” açıldı
Tamamen bir dijital eğitim üniversitesi olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruldu.
Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin Rektörlüğü’nü Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman yapacak. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor. Bu fakültelere bağlı bölümler ise İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği.