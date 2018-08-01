﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:45
Bu haber 700 kez okundu.

“Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi” açıldı

Tamamen bir dijital eğitim üniversitesi olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruldu.

'Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi” açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Netkent 2025 yılında 325 milyar USD büyüklüğe ulaşacağı öngörülen küresel e-öğrenim pazarının bölgedeki en önemli oyuncusu olarak, yeni mesleklere açılmak, kendine ikinci bir fırsat vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak isteyen bugünkü meslek insanlarına yeni bir hayat vaat ediyor. Toplam 50 milyon Euro yatırım hedefiyle faaliyete başlayan üniversite, özellikle son 5 yıldır hızlı bir büyüme kaydeden e-öğrenim pazarının en önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyor.
Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin Rektörlüğü’nü Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman yapacak. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor. Bu fakültelere bağlı bölümler ise İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Netkent Akdeniz Araştırma Ve Bilim ÜniversitesiProf. Dr. Hasan Bülent Kahraman
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Boğaziçi Üniversitesi, TTO için ilk üniversite sermaye şirketini kurdu Boğaziçi Üniversitesi, TTO için ilk üniversite...
Gelecek teknolojide ve teknoloji mühendislikte Gelecek teknolojide ve teknoloji mühendislikte
Filizlerin mucizeleri büyümeye devam ediyor Filizlerin mucizeleri büyümeye devam ediyor
Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN’dan işbirliği Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN’dan işbirliği
Sabancı Üniversitesi SUCOOL’dan Türkiye’de bir ilk: pre-SUCOOL Sabancı Üniversitesi SUCOOL’dan Türkiye’de...
Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını verdi Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını...
Yukarı Çık

banner216

Boğaziçi Üniversitesi, TTO için ilk üniversite...
Kısa süre önce yürürlüğe giren ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan...

Haberi Oku