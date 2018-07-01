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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Temmuz 2018 Pazar 08:33
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Porland’dan yarı zamanlı çalışma sistemi

Temelleri 1976 yılında atılan ve 1992 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Porland, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’yle işbirliği yaptı.

Porland'dan yarı zamanlı çalışma sistemi
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Porland, Bilecik’te 300 bin metrekare açık ve 70 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencileri yarı zamanlı iş hayatına hazırlıyor. Proje kapsamına dahil edilen öğrenciler; günde 4 saat olmak üzere, Porland Bilecik fabrikasında 09:00-13:00 veya 13:00-17:00 saatleri arasında, okul hayatlarını aksatmayacak şekilde çalışma imkanı buluyor.
Porland Lojistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, “Proje fabrika düzeninde oldukça zor bir çalışma şekli olsa da şu an 70 öğrencimiz ve halen artarak devam eden işe alımlarla başarılı bir şekilde işliyor. Buradaki öğrencilere hem ekmek kapısı oluyor hem ailelerini birtakım külfetlerden kurtarıyoruz, aynı zamanda da burada iş tecrübesi edinmelerini sağlıyoruz” dedi.

 

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PorlandBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiMurat PamukçuPorland Bilecik Fabrikası
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