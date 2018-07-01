Porland Lojistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, “Proje fabrika düzeninde oldukça zor bir çalışma şekli olsa da şu an 70 öğrencimiz ve halen artarak devam eden işe alımlarla başarılı bir şekilde işliyor. Buradaki öğrencilere hem ekmek kapısı oluyor hem ailelerini birtakım külfetlerden kurtarıyoruz, aynı zamanda da burada iş tecrübesi edinmelerini sağlıyoruz” dedi.
Porland’dan yarı zamanlı çalışma sistemi
Temelleri 1976 yılında atılan ve 1992 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Porland, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’yle işbirliği yaptı.
Porland Lojistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, “Proje fabrika düzeninde oldukça zor bir çalışma şekli olsa da şu an 70 öğrencimiz ve halen artarak devam eden işe alımlarla başarılı bir şekilde işliyor. Buradaki öğrencilere hem ekmek kapısı oluyor hem ailelerini birtakım külfetlerden kurtarıyoruz, aynı zamanda da burada iş tecrübesi edinmelerini sağlıyoruz” dedi.