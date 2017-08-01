Yapı Kredi MEF işbirliği mezunlarını verdi



Bankacılık sektörüne kaliteli insan kaynağı sağlamak adına hayata geçirilen, bu alanda akademi ve iş dünyası işbirliğinin ilk örneği olan programdan mezun olan 41 öğrenci, kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökmen Uçar, “Programın amacına ulaştığını görmek, bizlere gelecekte daha fazlasını başarmak adına motivasyon sağlıyor. Türkiye’nin dijital bankası olarak 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle ‘MEF Üniversitesi Büyük Veri Analitiği’ yüksek lisans programını Yapı Kredi’ye özel olarak başlatıyoruz” bilgisini verdi. MEF Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Şahin ise birlikteliğin birçok kuruma örnek olmasını istedi.