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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:36
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Yapı Kredi MEF işbirliği mezunlarını verdi

Yapı Kredi’nin, MEF Üniversitesi işbirliği ile 2015-2016 Akademik Yılı’nda başlattığı Yapı Kredi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı ilk mezunlarını 5 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen bir törenle verdi.

Yapı Kredi MEF işbirliği mezunlarını verdi
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Bankacılık sektörüne kaliteli insan kaynağı sağlamak adına hayata geçirilen, bu alanda akademi ve iş dünyası işbirliğinin ilk örneği olan programdan mezun olan 41 öğrenci, kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökmen Uçar, “Programın amacına ulaştığını görmek, bizlere gelecekte daha fazlasını başarmak adına motivasyon sağlıyor. Türkiye’nin dijital bankası olarak 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle ‘MEF Üniversitesi Büyük Veri Analitiği’ yüksek lisans programını Yapı Kredi’ye özel olarak başlatıyoruz” bilgisini verdi. MEF Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Şahin ise birlikteliğin birçok kuruma örnek olmasını istedi. 
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Yapı KrediMEF Üniversitesi
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