Enerjideki 5 akıllı çözüm, verimliliği artıracak
Hitachi’nin Frost&Sullivan işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Geleceğin Mega Trendleri’ Araştırması, global enerji talebinin 2040 yılına kadar toplamda yüzde 55 büyüyeceğini ortaya koydu.
Hitachi’nin Frost&Sullivan işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Geleceğin Mega Trendleri’ Araştırması, global enerji talebinin 2040 yılına kadar toplamda yüzde 55 büyüyeceğini ortaya koydu.
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