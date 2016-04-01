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ENERJİ:
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01 Nisan 2016 Cuma 08:35
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Enerjideki 5 akıllı çözüm, verimliliği artıracak

Hitachi’nin Frost&Sullivan işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Geleceğin Mega Trendleri’ Araştırması, global enerji talebinin 2040 yılına kadar toplamda yüzde 55 büyüyeceğini ortaya koydu.

Enerjideki 5 akıllı çözüm, verimliliği artıracak
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Hitachi Türkiye Müdürü Erman Akgün, akıllı şebekelerin yön vereceği enerji sektörünü dönüştüren ve inovasyon fırsatlarını arttıran beş akıllı çözüm bulunduğunu belirtti: “Akıllı şebekeler, talep düştüğünde enerji dağıtımını da aşağı çekecek. Yenilenebilir mikro şebekeler, ‘üre-tüketici’ler yaygınlaştıracak. Akıllı sayaçların sayısı dünya genelinde 2020’de 980 milyona ulaşacak. Sanal Enerji Santralleri, enerji dağıtımızı izleyip kontrol edecek. ‘Binaların İnterneti’, şehirlere yayılacak.” 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
HitachiFrost&SullivanHitachi Türkiye MüdürüErman Akgün

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