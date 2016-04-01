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01 Nisan 2016 Cuma 08:35
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Petkim’den 639 milyon TL kar

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2015 yılını şirket tarihinin en iyi finansal sonuçlarından birini açıklayarak kapattı.

Petkim'den 639 milyon TL kar
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Yılsonu net karı 639.2 milyon TL’ye çıkan Türkiye’nin petrokimyasal hammadde üreticisi Petkim’de net kar marjı yüzde 14 oldu. 12 aylık dönemde 4 milyar 532.6 milyon TL’nin üzerinde ciro yapan şirketin aktif büyüklüğü 5 milyar 460.7 milyon TL oldu. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, “Önceki dönemde gerçekleştirdiğimiz kapasite artışları ve genel bakım duruşları sayesinde sağladığımız daha yüksek üretim performansına paralel olarak, tarihi karlılığa ulaştığımız bir finansal yılı geride bıraktık. Rekabetçi fiyatlar ve dinamik planlamanın getirdiği yüksek kapasite kullanımı ile yüksek etilen, nafta marjından maksimum düzeyde faydalandık. 2015 yılında düşen hammadde fiyatlarına bağlı olarak petrokimya sektörü iyi bir dönem geçiriyor. Önümüzdeki dönemler için de yüksek kapasite kullanarak sürdürülebilir karlılık seviyesini hedefliyoruz” diye konuştu. 
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