01 Kasım 2016 Salı 08:34

Bu haber 8690 kez okundu. Philips’ten Dubai Lamp Philips Aydınlatma ve Dubai Belediyesi, dünyanın en yüksek enerji tasarruflu LED lambasını WETEX Fuarı'nda tanıttı.

Dubai Lamp İnisiyatifi, Philips Aydınlatma ve Dubai Belediyesi arasında kurulan, watt başına 200 lümenlik, geniş renk ve şekil yelpazesine sahip ilk LED lambasının geliştirilmesiyle sonuçlanan bir araştırma ortaklığının ürünü. Geleneksel lambalar yerine Dubai Lamp’ı kullanan ev ve işyerleri aydınlatmaya harcanan enerjiden yüzde 90 oranında tasarruf sağlayabiliyor. Dubai Lamp ışık ve enerji verimliliğini yeni seviyelere taşımanın yanısıra aynı zamanda geleneksel lambalara kıyasla ortalama 15 kat daha uzun ömürlü. Dubai Belediyesi ve Philips Aydınlatma, 2017'de şehir genelinde konut ve işyerlerinde kullanım için iki milyon Dubai Lamp tedarik etmeye hazırlanıyor. Bu rakamın 2021 yılında 10 milyona çıkabileceği öngörülüyor.