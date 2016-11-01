﻿
ENERJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Kasım 2016 Salı 08:34
Bu haber 8690 kez okundu.

Philips’ten Dubai Lamp

Philips Aydınlatma ve Dubai Belediyesi, dünyanın en yüksek enerji tasarruflu LED lambasını WETEX Fuarı'nda tanıttı.

Philips'ten Dubai Lamp
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Dubai Lamp İnisiyatifi, Philips Aydınlatma ve Dubai Belediyesi arasında kurulan, watt başına 200 lümenlik, geniş renk ve şekil yelpazesine sahip ilk LED lambasının geliştirilmesiyle sonuçlanan bir araştırma ortaklığının ürünü. Geleneksel lambalar yerine Dubai Lamp’ı kullanan ev ve işyerleri aydınlatmaya harcanan enerjiden yüzde 90 oranında tasarruf sağlayabiliyor. Dubai Lamp ışık ve enerji verimliliğini yeni seviyelere taşımanın yanısıra aynı zamanda geleneksel lambalara kıyasla ortalama 15 kat daha uzun ömürlü. Dubai Belediyesi ve Philips Aydınlatma, 2017'de şehir genelinde konut ve işyerlerinde kullanım için iki milyon Dubai Lamp tedarik etmeye hazırlanıyor. Bu rakamın 2021 yılında 10 milyona çıkabileceği öngörülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Dubai Lamp İnisiyatifiPhilips Dubai LampDubai BelediyesiPhilips Aydınlatma

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun ilgi Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun ilgi
Soyak Enerji’den jeotermal yatırımı Soyak Enerji’den jeotermal yatırımı
Schneider Electric’ten, ArcelorMittal'e enerji tasarrufu çözümü Schneider Electric’ten, ArcelorMittal'e enerji...
Akfen’in güneş enerjisi santrali üretime başladı Akfen’in güneş enerjisi santrali üretime başladı
Türkiye’nin en itibarlı akaryakıt markası Opet Türkiye’nin en itibarlı akaryakıt markası Opet
Enerjisa’dan Adana’ya yatırım Enerjisa’dan Adana’ya yatırım
Yukarı Çık

Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun...
Tüpgaz markası Aygaz ve seyahat firmalarından Pamukkale Turizm işbirliğinde hazırlanan indirim kampanyası,...

Haberi Oku