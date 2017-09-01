Schneider Electric elektrik kazalarına karşı uyarıyor

Şirket uçtan uca, güvenilir bir koruma için uluslararası standartlarla uyumlu kaçak akım rölesi kullanmanın önemini de vurguluyor. Elektrik sigortaları, yalnızca kısa devre akımlarının veya aşırı akımların neden olabileceği yangınlara karşı önlem niteliği taşıyor. 2006 yılından bu yana sigortalarla beraber kullanılmaya başlanan kaçak akım rölesi ise elektrik kaçağıyla karşılaşıldığında birkaç milisaniye içinde elektrik akımını kesiyor. Böylece yaralanma ve ölümleri önlüyor. Bu doğrultuda uçtan uca, güvenilir bir koruma için uluslararası kaçak akım standardı IEC 61008-1’e sahip rölelerin tercih edilmesi önem taşıyor.