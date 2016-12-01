Schneider Electric’ten, ArcelorMittal'e enerji tasarrufu çözümü

Yılda 116 milyon tonluk ham çelik üretimi ile dünya pazarındaki tüm çeliğin yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden dünyanın önde gelen çelik üreticisi ArcelorMittal, toz toplama sistemlerinde Schneider Electric’in ATV 1200 hız kontrol cihazı ile enerji tasarrufunda yeni bir boyuta geçti.

Bir sinter tesisi, iki adet maden eritme ocağı, bir çelik fabrikası, bir sıcak haddeleme tesisi ve bitim işlemi tesisinden oluşan entegre tesiste, geçmişte toz toplama işleminden tutarsız sonuçlar elde eden ArcelorMittal, yeni çözümle birlikte enerji ve işletme maliyetlerini azaltmak için Schneider Electric ile işbirliğine gitti. 4 aşamada gerçekleştirilen proje; ayrıntılı bir enerji çalışması, gerçek çözüm uygulaması, enerji performans takibi ve izlemenin yanısıra yedek parça stoğu, önleyici bakım, yerinde destek ve telefon desteği de sağlayan bir bakım sözleşmesini kapsıyor.