﻿
ENERJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2016 Perşembe 08:35
Bu haber 7969 kez okundu.

Schneider Electric’ten, ArcelorMittal'e enerji tasarrufu çözümü

Yılda 116 milyon tonluk ham çelik üretimi ile dünya pazarındaki tüm çeliğin yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden dünyanın önde gelen çelik üreticisi ArcelorMittal, toz toplama sistemlerinde Schneider Electric’in ATV 1200 hız kontrol cihazı ile enerji tasarrufunda yeni bir boyuta geçti.

Schneider Electric'ten, ArcelorMittal'e enerji tasarrufu çözümü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bir sinter tesisi, iki adet maden eritme ocağı, bir çelik fabrikası, bir sıcak haddeleme tesisi ve bitim işlemi tesisinden oluşan entegre tesiste, geçmişte toz toplama işleminden tutarsız sonuçlar elde eden ArcelorMittal, yeni çözümle birlikte enerji ve işletme maliyetlerini azaltmak için Schneider Electric ile işbirliğine gitti. 4 aşamada gerçekleştirilen proje; ayrıntılı bir enerji çalışması, gerçek çözüm uygulaması, enerji performans takibi ve izlemenin yanısıra yedek parça stoğu, önleyici bakım, yerinde destek ve telefon desteği de sağlayan bir bakım sözleşmesini kapsıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Schneider ElectricArcelorMittalEnerji TasarrufuSinter TesisiMaden Eritme Ocağıçelik FabrikasıSıcak Haddeleme TesisiBitim Işlemi Tesisi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun ilgi Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun ilgi
Soyak Enerji’den jeotermal yatırımı Soyak Enerji’den jeotermal yatırımı
Akfen’in güneş enerjisi santrali üretime başladı Akfen’in güneş enerjisi santrali üretime başladı
Türkiye’nin en itibarlı akaryakıt markası Opet Türkiye’nin en itibarlı akaryakıt markası Opet
Philips’ten Dubai Lamp Philips’ten Dubai Lamp
Enerjisa’dan Adana’ya yatırım Enerjisa’dan Adana’ya yatırım
Yukarı Çık

Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun...
Tüpgaz markası Aygaz ve seyahat firmalarından Pamukkale Turizm işbirliğinde hazırlanan indirim kampanyası,...

Haberi Oku