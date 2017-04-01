Schneider Electric’ten ‘Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri’ seminerleri
Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri seminer dizisini 10-21 Mart tarihleri arasında Manisa, Gebze ve Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirdi.
Seminerlerin ilk bölümünde, “Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17’sinin elektriğe erişimi bulunmuyor, bununla birlikte, şehirleşme, dijitalleşme ve endüstriyelleşme çok büyük bir hızla gelişim gösteriyor. Bu doğrultuda gelecek 40 yıl içerisinde dünya enerji talebi 2'ye katlanacak” diyen Enes Akgün, “Aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için bugünkü karbon emisyonlarının 40 yıl içerisinde yarı yarıya azaltılması gerekiyor” dedi.