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ENERJİ:
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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:41
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Schneider Electric’ten ‘Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri’ seminerleri

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri seminer dizisini 10-21 Mart tarihleri arasında Manisa, Gebze ve Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirdi.

Schneider Electric'ten ‘Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri' seminerleri
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Seminerler kapsamında Schneider Electric Enerji Verimliliği Danışmanı Enes Akgün, Schneider Electric Saha Servisleri Satış Mühendisi Eray Ergin ve Schneider Electric Servisler Satış Mühendisi A. Çağrı Birol sektör temsilcileri ile enerjinin verimli kullanımına yönelik strateji ve çalışmalarına ışık tutacak bilgiler paylaştı.
Seminerlerin ilk bölümünde, “Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17’sinin elektriğe erişimi bulunmuyor, bununla birlikte, şehirleşme, dijitalleşme ve endüstriyelleşme çok büyük bir hızla gelişim gösteriyor. Bu doğrultuda gelecek 40 yıl içerisinde dünya enerji talebi 2'ye katlanacak” diyen Enes Akgün, “Aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için bugünkü karbon emisyonlarının 40 yıl içerisinde yarı yarıya azaltılması gerekiyor” dedi.


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Enes AkgünSchneider Electric

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