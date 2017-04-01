01 Nisan 2017 Cumartesi 08:41

Bu haber 599 kez okundu.

Schneider Electric’ten ‘Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri’ seminerleri

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri seminer dizisini 10-21 Mart tarihleri arasında Manisa, Gebze ve Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirdi.