Shell ve GE 80’den fazla ülkede işbirliği yapacak

Shell’in Küresel Müşterilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Jory, “Shell ve GE arasındaki ortaklığı geliştirerek bakım ve hizmet deneyimini GE Jenbacher gaz motoru müşterilerine de sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
GE’nin Dağıtılmış Enerji Faaliyetlerinden Sorumlu Başkanı Carlos Lange ise “Shell, faaliyet gösterdiği alanlarda yetkinliğini ispat etmiş ve GE Jenbacher gaz motorunun son kullanıcıları ve kanal iş ortaklarıyla da uzun süredir devam eden ilişkiler kurmuş bir üretici” diye konuştu. Anlaşmanın geçerli olduğu pazarlar arasında Türkiye de yeralıyor.