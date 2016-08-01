Shell ve GE 80’den fazla ülkede işbirliği yapacak

Shell ve General Electric (GE) arasında imzalanan anlaşmaya göre Shell Mysella gaz motoru yağı, GE’nin doğalgaz, biyogaz, çöp gazı, kömür gazı ve kanalizasyon gazından elektrik üreten motorlar imal eden kolu Jenbacher’in Tip 4 ve Tip 6 gaz motorları için tavsiye ettiği motor yağı oldu.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:47 Bu haber 4566 kez okundu.

Üç yıllık anlaşma kapsamında Shell ayrıca GE Jenbacher’e Tip 4 ve Tip 6 gaz motorlarında kullanılmak üzere Türkiye dahil 80’den fazla ülkede Shell Mysella tedarik edecek.



Shell’in Küresel Müşterilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Jory, “Shell ve GE arasındaki ortaklığı geliştirerek bakım ve hizmet deneyimini GE Jenbacher gaz motoru müşterilerine de sunmayı amaçlıyoruz” dedi.



GE’nin Dağıtılmış Enerji Faaliyetlerinden Sorumlu Başkanı Carlos Lange ise “Shell, faaliyet gösterdiği alanlarda yetkinliğini ispat etmiş ve GE Jenbacher gaz motorunun son kullanıcıları ve kanal iş ortaklarıyla da uzun süredir devam eden ilişkiler kurmuş bir üretici” diye konuştu. Anlaşmanın geçerli olduğu pazarlar arasında Türkiye de yeralıyor.