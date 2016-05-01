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01 Mayıs 2016 Pazar 08:41
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Siemens endüstriyel buhar türbinleri teknoloji ödülü kazandı

Dünyanın önde gelen danışmanlık ve araştırma gruplarından Frost & Sullivan, Siemens’i endüstriyel buhar türbinleri pazarında teknoloji lideri ilan ederek ‘Avrupa Yeni Ürün İnovasyonu 2015’ Ödülü’ne layık gördü.

Siemens endüstriyel buhar türbinleri teknoloji ödülü kazandı
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Avrupa Yeni Ürün İnovasyonu Ödülü her yıl pazara en yeni teknolojileri kazandıran inovatif ürünler geliştirmiş şirketlere veriliyor. Ödül için öncelikle katmadeğerli ürünler sağlayan ve böylece müşterilerinin yatırım geri dönüşünü artıran inovasyonlar değerlendiriliyor. Siemens AG Buhar Türbinleri Birim CEO’su Dr.Wilfried Ulm “Buhar türbinlerimizle bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyorum çünkü bu ödül, ‘Gelişmiş Platform’ konseptimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz optimizasyon çalışmalarının tescil edilmesi anlamını taşıyor” dedi.
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Dr.Wilfried UlmSiemens AG Buhar TürbinleriSiemens Endüstriyel Buhar Türbinleri

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