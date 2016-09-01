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01 Eylül 2016 Perşembe 08:40
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Siemens Trans Adriyatik Boru Hattı için kompresör seti tedarik ediyor

Siemens, Trans Adriyatik Boru Hattı’ndan altı adet 15 megawatt SGT-400 turbo kompresör seti siparişi aldı.

Siemens Trans Adriyatik Boru Hattı için kompresör seti tedarik ediyor
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Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), Avrupa’ya Güney Gaz Koridoru’nu açacak. Kurulum 2017’de yapılacak ve boru hattının 2019’un sonlarına doğru çalışmaya başlaması bekleniyor. Güney Gaz Koridoru’ndaki boru hatları, doğal gazı Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şahdeniz 2 sahasından Avrupa’ya taşıyacak.Siemens Enerji ve Gaz bölümüne bağlı Dresser-Rand şirketinin Yeni Ekipmanlar Direktörü Jesus Pacheco, “Siemens, Güney Gaz Koridoru’nu açacak olan TAP’a destek vermek ve Avrupa’ya verimli gaz iletimini güven altına almak üzere seçildi. Boru hattı müşterilerimizin risklerini azaltmalarına ve mümkün olan en düşük yaşam döngüsü maliyetiyle güvenli ve sağlıklı bir operasyon yürütmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.
TAP Konsorsiyumu’nun Genel Müdürü Ian Bradshaw, “Siemens, boru hattımızın bütünleyici parçası olan gaz türbini ve turbo kompresör birimleri konusunda uzmanlığı, teknik bilgisi ve yüksek güvenlik sicili nedeniyle seçildi” dedi.
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SiemensTrans Adriyatik Boru HattıGüney Gaz KoridoruTAP KonsorsiyumuIan BradshawJesus Pacheco

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