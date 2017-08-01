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ENERJİ:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:38
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Socar’ın Türkiye’deki yatırımı 19.5 milyar dolara ulaşacak

Enerji sektörünün en büyük buluşması olan 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC), SOCAR’ın Co-Host sponsorluğunda başladı.

Socar'ın Türkiye'deki yatırımı 19.5 milyar dolara ulaşacak
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İlk günün “Enerji Geleceğimize Köprüler İnşa Etmek” başlıklı ilk oturumunda konuşan SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim, Petlim, STAR Rafineri ve TANAP gibi dev projeleri kapsayan ve bugüne kadar toplam 18 milyar dolar olarak açıklanan yatırımların revize edilerek 19.5 milyar dolara çıktığını söyledi. Yatırımların 12.6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını dile getiren Abdullayev, “SOCAR Grubu, 2016’da Türkiye’ye yatırım yapan en büyük dış yatırımcılardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki dış yatırımların yüzde 51’i SOCAR tarafından gerçekleştirildi. Azerbaycan’ın enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmada Türkiye’nin desteği bizim için çok önemli” diye konuştu.
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