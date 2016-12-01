﻿
ENERJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2016 Perşembe 08:35
Bu haber 7896 kez okundu.

Soyak Enerji’den jeotermal yatırımı

Soyak Holding bünyesindeki Soyak Enerji, HES yatırımlarından sonra, JES ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Soyak Enerji'den jeotermal yatırımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Jeotermal yatırımlarına Manisa Alaşehir’de bulunan işletme ruhsatlı sahasında 10.5 MW kurulu güçle başlayan Soyak Enerji, 2018 yılında bu yatırımını devreye almayı planlıyor. Mis 1 Jeotermal Enerji Santrali için Ağustos 2016 itibariyle üretim lisansı alındı, temel tasarım çalışmaları da tamamlanarak proje finansmanı sağlandı. Soyak Enerji, bu saha üzerinde jeotermal kurulu gücünü yükselterek 2020 yılsonuna kadar toplam 200 milyon dolar yatırım yaparak jeotermal alanında toplam 60 MW’a ulaşmayı hedefliyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Soyak Enerji Jeotermal YatırımSoyak HoldingJeotermal Enerji Santrali

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun ilgi Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun ilgi
Schneider Electric’ten, ArcelorMittal'e enerji tasarrufu çözümü Schneider Electric’ten, ArcelorMittal'e enerji...
Akfen’in güneş enerjisi santrali üretime başladı Akfen’in güneş enerjisi santrali üretime başladı
Türkiye’nin en itibarlı akaryakıt markası Opet Türkiye’nin en itibarlı akaryakıt markası Opet
Philips’ten Dubai Lamp Philips’ten Dubai Lamp
Enerjisa’dan Adana’ya yatırım Enerjisa’dan Adana’ya yatırım
Yukarı Çık

Aygaz ve Pamukkale Turizm kampanyasına yoğun...
Tüpgaz markası Aygaz ve seyahat firmalarından Pamukkale Turizm işbirliğinde hazırlanan indirim kampanyası,...

Haberi Oku