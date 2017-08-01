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01 Ağustos 2017 Salı 08:29
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Makarna aşkına!

100 gramı sadece 9 kalori olan Skinny Pasta ile makarnayı menünüzden çıkartmadan sağlıklı beslenmek elinizde.

Makarna aşkına!
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Uzakdoğulu Konjac bitkisinden üretilen, yağ, kolestrol, şeker ve gluten içermeyen Skinny Pasta, sağlıklı ve formda tutmanın yanı sıra Türk damak tadına uygun lezzete sahip. Skinny Pasta, Amerika FDA onaylı. 
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Skinny Pasta
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