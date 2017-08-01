01 Ağustos 2017 Salı 08:29Bu haber 595 kez okundu. Makarna aşkına!100 gramı sadece 9 kalori olan Skinny Pasta ile makarnayı menünüzden çıkartmadan sağlıklı beslenmek elinizde. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş Uzakdoğulu Konjac bitkisinden üretilen, yağ, kolestrol, şeker ve gluten içermeyen Skinny Pasta, sağlıklı ve formda tutmanın yanı sıra Türk damak tadına uygun lezzete sahip. Skinny Pasta, Amerika FDA onaylı. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş