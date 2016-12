Otel ve AVM projesiyle markasını güçlendiren; Mobilyanın başkenti; MODOKO

Konsept ve kişiye özel mobilya hizmeti veren MODOKO’da 350 mağaza bulunuyor; 140 modern, 35 klasik, 50 country&avangard, 25 ofis, 30 bebek ve genç odası mobilya mağazası ve 20 aksesuar mağazası. Bu mağazaların yüzde 82’si, kişiye özel mobilya tasarımı kapsamında mimari danışmanlık hizmeti de sunuyor. 150.000 m2 alan üzerine kurulmuş MODOKO’da bulunan markalar sadece mobilya showroomlarıyla satışa yönelik hizmet veriyor, üretim dışarıdaki imalathane ve atölyelerde gerçekleştiriliyor. MODOKO mobilyacıları satış ve mağaza tarafında doğrudan 5.000, imalathane ve atölye tarafında ise dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlıyor.

“Mobilyanın podyumu; MODOKO. Biz bir markayız. Özel tasarımda iddialıyız” diyen MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, Modoko markası altında bir alışveriş merkezi (AVM) ve otel açmayı hedeflediklerini açıklıyor: “Otel ve AVM projemiz için 7 bin metrekare alan ayırdık. Bu konuyla ilgili belediyeler ve ilgili resmi kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. MODOKO markası altında 4 kat mağazadan oluşacak AVM’nin bir katını yeni evlenen çiftlerin düğün yapabileceği bir salon olarak düşünüyoruz. Yurtdışından gelen misafirlerimizi ağırlamak için hayata geçirilecek otelin 4 yıldızlı bir iş oteli olmasını planlıyoruz. Otel ve AVM’yi 6 ay içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Proje içerisinde yer alacak kalifiye eleman ihtiyacımızı karşılamaya yönelik kurulacak yüksekokul niteliğindeki okulumuz ise çok amaçlı olacak. Bu okul mezunları lisan bilecek, yurtiçi ve yurtdışında pazarlama konusuna vakıf olacak, tasarım konusunda da iç mimarlarımız aynı şekilde eğitim alacak. Sektörümüzde ciddi şekilde kalifiye elemana ihtiyaç var. Bu okul sektördeki ihtiyacı karşılayacak.” Özçelik, 2016 yılında üyeleriyle birlikte MODOKO içinde bulunan sosyal tesis binalarını da yeniden yapılandırarak bir ticaret merkezine dönüştürme kararı aldıklarını bunun çalışmalarının da devam ettiğini dile getiriyor.

Etem Özçelik, MODOKO’nun marka değerini vurguluyor: “Projeyle MODOKO markasına ticari değerini vereceğiz. Türkiye’de başlayacak projeyi önümüzdeki dönemde Avrupa’ya da taşıyacağız. MODOKO, Türkiye’nin mobilya hacminin yüzde 10’una hitap etmektedir. Bu yıl için öngörümüz ise yüzde 15’e ulaşmak. 2015-2016 yılları arasında 15 yeni marka bünyemize katıldı. Türkiye mobilya ihracatının yüzde 10’unu karşılayan MODOKO’nun mobilya üretiminin yüzde 25’i dış pazara, yüzde 75’i iç pazara yönelik. Türk mobilyaları artık her kıtada rahatlıkla müşteri bulabiliyor. MODOKO olarak biz, ihracata yönelik olan her pazarı, her fırsatı araştırıyoruz, değerlendiriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara hem MODOKO markası olarak katılıyoruz, hem de mağazalarımıza bireysel olarak katılmaları için destek oluyoruz. Ayrıca Arap yarımadası, Çin ve Avrupa’da B2B ve B2C etkinliklerinde yabancı müşteri ve satıcıları, bünyemizdeki markalar ve ürünleriyle bir araya getiriyoruz. Yurtdışından Türkiye’ye gelen alım ve araştırma gruplarını MODOKO’da ağırlıyoruz ve üyelerimizle buluşturuyoruz.”