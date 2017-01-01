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KÜLTÜR-SANAT-MODA:
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01 Ocak 2017 Pazar 08:02
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Yeni yılda da İş Sanat

Yeni yılı, İş Sanat’ın Viyana valslerinden etkileyici barok düellolarına, Rock Antolojisi’nden Nazım Hikmet şiirlerine, yepyeni çocuk oyunlarından Parlayan Yıldızlar konserlerine uzanan rengarenk programıyla karşılayın.

Yeni yılda da İş Sanat
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İş Sanat, müzik, edebiyat ve dansla dolu nitelikli programıyla sanatla renklenen bir Ocak ayı vadediyor.

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İş SanatSanat İşSanatRock AntolojisiBarok Düello

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