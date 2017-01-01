Yeni yılda da İş Sanat
Yeni yılı, İş Sanat’ın Viyana valslerinden etkileyici barok düellolarına, Rock Antolojisi’nden Nazım Hikmet şiirlerine, yepyeni çocuk oyunlarından Parlayan Yıldızlar konserlerine uzanan rengarenk programıyla karşılayın.
Yeni yılı, İş Sanat’ın Viyana valslerinden etkileyici barok düellolarına, Rock Antolojisi’nden Nazım Hikmet şiirlerine, yepyeni çocuk oyunlarından Parlayan Yıldızlar konserlerine uzanan rengarenk programıyla karşılayın.
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