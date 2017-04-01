DHL Express Türkiye, üçüncü kez “En İyi İşveren” seçildi

Şirket, 25 yılı aşkın süredir dünyanın en önde gelen işverenlerini ödüllendiren Top Employers Institute tarafından verilen sertifika ile dünya çapında en yüksek çalışan memnuniyeti standardına sahip 10 global şirket arasında yer aldı. Tüm kıtalara yayılmış 59 farklı ülkede incelemeye giren DHL Express, her kıtada sertifika alan tek şirket oldu. DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, “Mutlu ve motive çalışanlarımız işimizdeki başarının temelini oluşturuyor, dünya genelinde 220 ülke ve bölgede çalışan 90.000 Sertifikalı Uluslararası Uzman çalışanımızın bağlılığı ve profesyonelliği, şirketimizin büyümesinde önemli bir itici güce dönüşüyor. Ve biliyoruz ki hizmet kalitemiz, başarımız ve pazar liderliğimiz çalışanlarımızın mutluluğuyla doğru orantılı ilerliyor” diye konuştu.