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LOJİSTİK:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:37
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Ekol, Çin ile Macaristan’ı bağladı

Daha fazla intermodal bağlantısı geliştirme stratejisi izleyen Ekol, Çin ve Macaristan arasında yeni bir tren hattı hizmetini devreye soktu.

Ekol, Çin ile Macaristan'ı bağladı
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Nisan ayında hizmete giren ilk test treni 9.300 kilometre yol kat ederek Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya ve Slovakya üzerinden Budapeşte'ye ulaştı. 17 günde tamamlanan sefer, aynı güzergah üzerinde deniz ve demiryoluyla gerçekleştirilen seferlerden yaklaşık 30 gün daha kısa sürüyor. Ekol, gelecekte Çin'den Avrupa'ya 8 tren bağlantısı ile yalnızca Budapeşte'yi değil, aynı zamanda diğer Avrupa şehirlerini de Çin'e bağlamayı planlıyor. Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, "Çin ve Macaristan arasında doğrudan yük taşımacılığına Macaristan'da öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Bu projeyle müşterilerimize rekabet avantajı sunuyoruz" dedi. 
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EKOL LojistikEkol Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Musul
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