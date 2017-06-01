01 Haziran 2017 Perşembe 08:37

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Ekol, Çin ile Macaristan’ı bağladı

Daha fazla intermodal bağlantısı geliştirme stratejisi izleyen Ekol, Çin ve Macaristan arasında yeni bir tren hattı hizmetini devreye soktu.