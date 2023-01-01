3M™ Speedglas™ Otomatik Kararan Kaynak Başlığı kaynakçıların hayatını kolaylaştırıyor

“3M Bilimi. Hayatın her anında.™” yaklaşımıyla hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi binlerce ürün geliştiren 3M’in, Speedglas™ Otomatik Kararan Kaynak Başlığı mükemmel lensleri sayesinde daha geniş görüş açısı sunuyor, kaynak yapan kişinin gözlerini ve yüzünü radyasyon, ısı ve kıvılcımlardan koruyor.