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CES 2018: Bosch geleceği akıllı şehirlerde görüyor

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Hartung, CES 2018’de, Las Vegas’taki konuşmasında, “Uzun bir süre vizyon olarak görülen akıllı şehirleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Hava kirliliğine veda: Climo hava kalitesini gerçek zamanlı olarak ölçüp analiz ediyor. Sellere son: Dijital sel izleme sistemi nehir suyu düzeylerini takip edip önceden sel uyarısında bulunuyor. Park arayışlarına son: Bosch 2018’den itibaren Amerika’da yaklaşık 20 yakın şehirde topluluk tabanlı park sistemini kullanıma sunacak.  

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