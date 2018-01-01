CES 2018: Bosch geleceği akıllı şehirlerde görüyor

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Hartung, CES 2018’de, Las Vegas’taki konuşmasında, “Uzun bir süre vizyon olarak görülen akıllı şehirleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Hava kirliliğine veda: Climo hava kalitesini gerçek zamanlı olarak ölçüp analiz ediyor. Sellere son: Dijital sel izleme sistemi nehir suyu düzeylerini takip edip önceden sel uyarısında bulunuyor. Park arayışlarına son: Bosch 2018’den itibaren Amerika’da yaklaşık 20 yakın şehirde topluluk tabanlı park sistemini kullanıma sunacak.