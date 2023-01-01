Sizin için en uygun TV modu hangisi?

Samsung SUHD TV’de yer alan ayarlanabilir modlar, farklı tüketici tiplerine göre en doğru içeriklere erişimi mümkün kılıyor.

Samsung Electronics, TV izleme keyfini sinema kalitesinde sunan SUHD TV’lerde kullanıcıların nasıl özel modlar tercih edebileceğini açıklıyor. Film severler, oyun tutkunları, spor müsabakaları, çocuklar için özel içerikler için SUHD TV, tüm Samsung TV’lerde olduğu gibi görüntüleme deneyimini ideal hale getirmeye yardımcı olan birçok farklı modla birlikte geliyor. SUHD TV’de yer alan Quantum dot’lar, televizyonunuzu birkaç farklı şekilde ayarlamayı kolaylaştırıyor. Böylece 4K filmlerden maçlara, farklı tür içeriklerin etkisini en üst düzeye çıkarıyor.

