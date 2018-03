Kalkınma Ajansları 2015 yılı destekleri başladı

KOBİ’lerin bölgesel büyük ölçek yolculuğu; KOBİ’lere destek mekanizması Kalkınma Ajansları ile genişledi ve derinleşti. Yerelde inovasyon kapasitesi giderek güçleniyor. Ajansların KOBİ’lere sağladığı proje bazlı destekleri okurlarımızla paylaşıyoruz.