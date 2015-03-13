Kalkınma Ajansları 2015 yılı destekleri başladı
KOBİ’lerin bölgesel büyük ölçek yolculuğu; KOBİ’lere destek mekanizması Kalkınma Ajansları ile genişledi ve derinleşti. Yerelde inovasyon kapasitesi giderek güçleniyor. Ajansların KOBİ’lere sağladığı proje bazlı destekleri okurlarımızla paylaşıyoruz.
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce,
1- Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 27 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 3 Nisan 2015
Öncelikler:
1- Ar-Ge, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
2- İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatın desteklenmesi,
3- Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,
4- İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması.
Destekler:
Asgari Destek: 30.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
2- Temiz Üretim Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 27 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 3 Nisan 2015
Öncelikler:
1- Atıkların kaynağında azaltılması,
2- Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması,
3- Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması,
4- Atıklardan yüksek katmadeğerli ürün ve/veya enerji üretimi,
5- Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları.
Destekler:
Asgari Destek: 30.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
3- Turizm Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 27 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 3 Nisan 2015
Öncelikler:
1- Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması,
2- Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması,
3- Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi,
4- Turizm işletmelerinde insan kaynaklarının kalitesinin yükseltilmesi
Destekler:
Asgari Destek: 30.000 TL
Azami Destek: 300.000 TL
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
İstanbul Kalkınma Ajansı, 2015 Yılı Mali Destek Programları (MDP) için teklif çağrılarını yayınladı. 2015 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yeralmaktadır. Sözkonusu programların Başvuru Rehberleri ve taslak sözleşmeler ve çağrılar hakkında daha geniş bilgi şu bağlantılardan elde edilebilir:
Tel: +90 212 468 34 00
E-Posta: info@istka.org.tr
Başvuru Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.
PROGRAMIN ADI Program Asgari Azami Destek Son Başvuru
Bütçesi (TL) Destek (TL) Destek TL Oranı Tarihi
Bağımlılıkla Mücadele MDP 15.000.000 100.000 1.000.000 %90 16/03/2015
Kadın İstihdamının Artırılması MDP 15.000.000 100.000 1.000.000 %90 17/03/2015
Sağlık Turizm Merkezi İstanbul MDP 20.000.000 100.000 600.000 %50 18/03/2015
Sağlık Turizm Merkezi İstanbul MDP 15.000.000 200.000 1.000.000 %90 18/03/2015
Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi MDP 20.000.000 100.000 600.000 %50 19/03/2015
Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi MDP 15.000.000 200.000 1.000.000 %90 19/03/2015
Yenilikçi İstanbul (İşletmeler) MDP 25.000.000 100.000 600.000 %50 20/03/2015
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 20.000.000 200.000 1.500.000 %90 20/03/2015
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (Balıkesir,
İktisadi Kalkınma
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 13 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 20 Mart 2015
Amaç: TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi için yüksek katmadeğerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Öncelikler:
1- Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması,
2- İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi,
3- KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması,
4- Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün Bölge’ye sağladığı katmadeğerin artırılması,
5- Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin
Program Bütçesi: 5.500.000 TL
Asgari Destek: 50.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Proje Süresi: Azami 12 ay
Uygun Yararlanıcılar: KOBİ’ler.
Destek Oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
TRAKYA KALKINMA AJANSI (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 13 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 20 Mart 2015
Amaç: Yenilikçi, yüksek katmadeğerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır.
Öncelikler: Üretimde katmadeğer artışının sağlanması. Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi. Temiz üretime geçişin sağlanması.
Program Bütçesi: 4.000.000TL
Asgari Destek: 100.000TL
Azami Destek: 500.000TL
Destek Oranı: %25-%50 arası
Proje Süresi: 6-9 ay
Uygun Başvuru: KOBİ’ler;
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
SERHAT KALKINMA AJANSI (Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan)
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2015
Amaç: TRA2 Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde yeni yatırımların desteklenmesi yoluyla yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır.
Öncelikler:
1- İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, katmadeğeri yüksek ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini artırıcı faaliyetler,
2- Bölgedeki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif turizm imkanlarının değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler,
3- Kümelenme potansiyeli arz eden gıda sanayi ve tekstil sektörüne yönelik yeni yatırımlar.
Programın Bütçesi: 5.000.000 TL
öncelik 1 ve öncelik 2 için;
Asgari Destek: 25.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
öncelik 3 için;
Asgari Destek: 500.000 TL
Azami Tutar: 750.000 TL
Destek Oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz.
Proje Süresi: Asgari 6 ay, Azami 9 ay
Uygun Yararlanıcılar: KOBİ’ler, Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri.
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (Denizli, Aydın, Muğla)
Alternatif Turizm Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 8 Mayıs 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 15 Mayıs 2015
Amaç: Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.
Öncelikler: Termal turizm ve sağlık turizmi, spor, macera ve doğa turizmi, yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi.
Başvuru Sahipleri: KOBİ’ler ve üzeri işletmeler
Program Bütçesi: 8.000.000 TL
Asgari Destek: 50.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kayseri, Yozgat, Sivas)
1- Yenilebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 3 Nisan 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 10 Nisan 2015
Amaç: Bu destek programı, yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacı gütmektedir.
Program Bütçesi: 8.000.000 TL
Asgari Destek: 50.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Destek Oranı: %50
2- Kültür ve Turizm Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 3 Nisan 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 10 Nisan 2015
Amaç: Bu destek programı, tanıtım ve markalaşma ile bölge turizminin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve bölgede turizm altyapısının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amacı gütmektedir.
Program Bütçesi: 3.000.000 TL
Asgari Destek: 20.000 TL
Azami Destek: 200.000 TL
Destek Oranı: %50
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
ANKARA KALKINMA AJANSI
1- İleri Teknojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 25 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 1 Nisan 2015
Amaç: Yeni teknolojiler ve süreç geliştirme faaliyetleri destekleniyor.
Yararlanıcılar: İşletmeler,Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi bölgeleri, kümeler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkar odaları, meslek odaları, ihracatçı birlikleri.
Toplam Bütçe: 10.000.000 TL
Asgari Destek: 150.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Destek Oranı: %25 ile %50 arasında.
2- Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 25 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 1 Nisan 2015
Uygun Başvuru Sahipleri: İşletmeler
Bütçe: 4.000.000 TL
Asgari Destek: 75.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Destek Oranı: %25 ile %50 arasında
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI (Diyarbakır, Şanlıurfa)
1- KOBİ Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015
Amaç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde; rekabetçi ve stratejik sanayi ve hizmet (turizm, motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı) sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi; Bölge’nin stratejik sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesidir.
Programın Bütçesi: 12.000.000,00 TL
Asgari Destek: 50.000,00 TL
Azami Destek: 500.000,00 TL
Proje Süresi: 2-9 ay
2- Yenilebilir Enerji Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015
Amaç: Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki; yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik farkındalığı artırmak, Bölge’de çevre dostu teknolojileri yaygınlaştırmak ve Bölge’nin “Yeşil Enerji Bölgesi” imajını oluşturmak, Bölge’deki işletmelerin ve kuruluşların enerji maliyetlerini azaltmaktır.
Programın Bütçesi: 5.000.000 TL
Asgari Destek: 50.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Program Süresi: 2-9 ay
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş)
Turizmin Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 22 Nisan 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 30 Nisan 2015
Amaç: TR63 Bölgesi’nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesidir.
Program Bütçesi: 5.000.000 TL
Asgari Destek: 50.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Yararlanıcılar: KOBİ’ler
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (Adana, Mersin)
1- Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 30 Nisan 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 8 Mayıs 2015
Amaç: Ürün geliştirme veya çeşitlendirme yoluyla yüksek katmadeğerli üretim yapısına geçişin sağlanması.
Desteklenecek Sektörler: Gıda, içecek, tekstil-hazır giyim, mobilya, kimya, plastik, makine-metal işleri.
Asgari Destek: 75.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Destek Oranı: %25 ile %50 arasında
2- Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 30 Nisan 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 8 Mayıs 2015
Amaç: Bölge’de KOBİ’lerin kurumsallaşarak rekabetçi olabilmelerini sağlamak.
Asgari Destek: 50.000 TL
Azami Destek: 200.000 TL
Destek Oranı: %25 ile %50 arasında
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
MEVLANA KALKINMA AJANSI (Konya, Karaman)
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 24 Mart 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 31 Mart 2015
Amaç: TR52 (Konya-Karaman) bölgesinin yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve biyogaz ile enerji üretimi, tüm yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerinin bölgede üretilmesi veya geliştirilmesidir.
Yararlanıcılar: KOBİ’ler
Program Bütçesi: 23.000.000 TL
Asgari Destek: 100.000 TL
Azami Destek: 2.500.000 TL
Destek Oranı: Azami %50
Proje Süresi: 9-12 ay
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
FIRAT KALKINMA AJANSI (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
Ajans 2015 yılı için KOBİ’lere aşağıdaki 2 Mali Destek Programını açıkladı
1- “Malatya-Elazığ Odak Alanlar”
Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2015
Amaç: Malatya ve Elazığ illerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesidir.
Desteklenecek Sektörler: Tıbbi malzeme ve medikal ürünlerin imalatı, makine ve ekipman imalatı,· ambalaj malzemeleri imalatı, yapı malzemeleri, gıda ve tekstil-konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme.
Destek Tutarı ve Oranı:
Bütçe: 6.000.000 TL
Asgari Destek: 100.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az % 20’si, en fazla ise %50’si hibe olarak desteklenebilecektir.
Proje Süresi: azami 9 aydır.
2- “Bingöl-Tunceli Öncelikli Alanlar”
Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2015
Amaç: Tunceli ve Bingöl İllerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak öncelikli alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması olarak belirlenmiştir.
Desteklenecek Sektörler: Tekstil-konfeksiyon, turizm (turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri), OSB’lerde yer alacak imalat sanayi, kanatlı hayvancılık (en az 25.000 kapasiteli), yenilenebilir enerji destekli seracılık (en az 5 dönüm)
Destek Tutarı ve Oranı:
Bütçe: 4.000.000 TL
Asgari Destek: 50.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %50’si hibe olarak desteklenebilecektir.
Proje Süresi: Azami proje uygulama süresi 9 aydır.
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
TARIMDA ÖNCELİKLERE DESTEK
Son Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2015
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere ihracatçılara aktarılması amacıyla 2015 yılı Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısı’nı ilan etti.
Yararlanıcılar:
- Üniversiteler
- STK’lar ve çiftçi kuruluşları
- Meslek kuruluşları
- Özel sektör kuruluşları
Azami Proje Süresi: 36 ay (+1 yıl)
Destek Miktarı:
Azami Destek Tutarı: 300.000 TL
Azami Destek Oranı: %100
Duyuru ve Başvuru Dökümanları İçin: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programlari
Başvuru Adresi: Proje teklifleri aşağıdaki adrese hitaben yazılmış kurum üst yazısı ile birlikte, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle, ANKARA
Tel (1): (312) 315 76 22 – 312/313/314/315
Tel (2): (312) 315 76 26 – 312/313/314/315
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
1- Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Başvuruları: 27 Mart 2015
Evrak Teslimi: 03 Nisan 2015
Amaç: KOBİ’lerin üretim maliyetlerinin azaltılması ve kapasitelerinin arttırılması; Ür-Ge, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının arttırılması; uluslararasılaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin arttırılması.
Desteklenen Sektörler:
- Şahinbey- Şehitkamil: Tekstil ürünlerinin imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, metal ve metal ürünleri imalatı, makina ve teçhizat imalatı, gıda ürünlerinin imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı.
- Diğer il ve ilçeler: Tüm imalat sektörleri, madencilik ve taş ocakcılığı, balıkçılık ve su ürünleri.
Destek Miktarı:
Bütçe: 4.000.000 TL
Asgari Destek: 75.000 TL
Azami Destek: 400.000TL
Azami Destek Oranı: %50
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
2- GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Başvuruları: 27 Mart 2015
Evrak teslimi: 03 Nisan 2015
Amaç: GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesi.
Özel Amaç: Organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında işbirliği.
Program’ın Kilit Unsurları: Stratejik ürünler özelinde proje teklifleri. Kümelenme yaklaşımı temelli kamu, özel sektör, sivil toplum ve bilgi üreten kurumlar arasında işbirlikleri.
Desteklenecek Ürünler: Antep fıstığı, zeytin, nar, üzüm, biber, bal, badem, kırmızı mercimek, buğday, ceviz, dut.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi: 4.500.000 TL
Asgari Destek: 75.000 TL
Azami Destek: 350.000 TL
Destek Oranı: %50
Süre: Azami 12 ay
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
BEBKA KALKINMA AJANSI (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
1. Kırsalda Ekonomik Kalkınma
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Başvuruları: 8 Mayıs 2015
Evrak Teslimi: 15 Mayıs 2015
Amaç: Tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik çeşitliliğin sağlanması için KOBİ’lere destek.
Destek Miktarı:
Programın Bütçesi: 9.000.000 TL
Asgari Destek: 30.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: % 50
Süre: 12 ay
2.Sağlık Turizminin Geliştirilmesi
Amaç: Bölgede varolan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılarak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik işletmelerin desteklenmesi.
Destek Miktarı:
Programın Bütçesi: 3.000.000 TL
Asgari Destek: 30.000 TL
Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: % 50
Süre: 12 ay
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (Zonguldak, Karabük, Bartın)
1. KOBİ Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
Kays Üzerinden: 10 Nisan 2015
Ajansa Evrak Teslimi: 17 Nisan 2015
Amaç: TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesidir.
Program Bütçesi: 10.000.000 TL
Makina imalat sektörü için;
Asgari Destek: 35.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Turizm ve Diğer İmalat Sektörleri;
Asgari Destek: 35.000 TL
Azami Destek: 200.000 TL
Uygun Yararlanıcılar: KOBİ’ler
Sektörler:
a)Makine imalat sektörü
b) Turizm ve diğer imalat sektörleri
Başvuru: (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)
TÜBİTAK’tan Patent İncelemesi Desteği
“TÜBİTAK Patent Destek Programı” kapsamında, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılan patent başvurularına yurtdışında (Avusturya, İsveç, Danimarka, Avrupa Patent Ofisi) araştırma ve inceleme raporu düzenlenmesi için başvuru sahiplerine verilen teşvik yüzde 50 oranında arttı. Buna göre 400 Avro olan TÜBİTAK desteği, Ocak 2015 tarihi itibariyle 600 Avro’ya çıktı.
TÜBİTAK tarafından sağlanan patent başvurusu desteğinden tüzel kişiler en fazla 20 başvuru için gerçek kişiler ise 5 başvuru için yararlanabiliyor.
Güneydoğu Avrupa İçin Avrupa Fonu Burgan Bank üzerinden KOBİ’lere
Alman Kalkınma Bankası’nın (KfW) “Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu” (EFSE), Türkiye’de kredi sağladığı anlaşmalı kuruluşlara, Burgan Bank ile yaptığı 20 milyon Avro’luk krediyi de ekleyerek, ülkemizdeki ağını genişletti. Burgan Bank böylece, EFSE’nin Türkiye pazarında kredi olanağı sağladığı sekizinci anlaşmalı kuruluş oldu. Banka, önümüzdeki yıllarda mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) odaklanmaya devam edecek. EFSE tarafından verilen yeni kredi ile Burgan Bank, Fon’un Türkiye’deki hedef grubuna yönelik yaklaşık 1.000 adet uzun dönemli ek kredinin finansmanını sağlamış olacak.
Daha fazla bilgi için: http://www.efse.lu
AB uzmanlığı için burs
Jean Monnet Burs Programı’nın 2015-2016 akademik yılına ilişkin başvurular 26 Ocak 2015 tarihinde başlamış olup 6 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir. Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2015-2016 akademik yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programı’na; kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil) özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar), üniversitelerin akademik veya idari personeli Türkiye'deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.